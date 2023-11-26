شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب اختلاف أساليب الزراعة بين مناطق المملكة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، سبب اختلاف أساليب الزراعة بين نجد والحجاز وتهامة والجنوب.

وقال الزعاق : “نحن سكان الصحراء والأمطار هي مصادر مياهنا بشكل مباشر ، بالإضافة إلى مياه الآبار التي نعتمد عليها أيضاً بشكل غير مباشر والمغذي الأساسي للآبار هي الأمطار” .

وأضاف : ” الزراعة تعتمد عندنا على الأمطار بشكل مباشر وهذا ما نسميه في نجد «بالزراعة البعلية» ، والحجاز وتهامة «زراعة العثرية» ، وفي الجنوب «زراعة المدرجات»” .

وأشار إلى أن الحياة مرتبطة بما تنبته الأرض ، وحياة الأرض متوقفة على نزول المطر ، فالمطر هو الذي ينبت لنا الربيع الصيفي والربيع الشتوي .