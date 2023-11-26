شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنان محمد عبده يتسبب في سجن بسمة بوسيل طليقة تامر حسني والان مع التفاصيل الكاملة

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قرر الفنان محمد عبده رفع دعوى قضائية ضد المطربة بسمة بوسيل بسبب أداءها لأغنية “الأماكن” دون الحصول على إذنه أو موافقته.

الفنان محمد عبده يتسبب في سجن بسمة بوسيل

وقد شاركت بسمة بوسيل في تسجيل صوتي للأغنية “الأماكن” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقد نشرتها مع تعليق يتحدث عن الأغنية وكيف كان والدها يقوم بغنائها لها عندما كان يوصلها إلى الجامعة، وأعربت عن مشاعرها تجاه الأغنية ووالدها.

ما أثار غضب الفنان محمد عبده، الذي قرر رفع دعوى قضائية ضد بسمة بوسيل بسبب أداءها للأغنية دون الحصول على إذنه أو موافقته. وقد تم حذف بسرعة التسجيل الصوتي من حسابها على إنستغرام بعد تلقيها لإشعار بالقضية القانونية.