39 أسيرًا فلسطينيًّا محررًا يصلون إلى رام الله ضمن "الدفعة الثالثة"

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل (القائمة بالاحتلال) مساء أمس إلى وسط مدينة رام الله قادمين من سجن عوفر المركزي غرب المدينة وسط الضفة الغربية.

ورحب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس بالأسرى الـ39 المفرج عنهم في الدفعة الثالثة من الصفقة، مطالبًا بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 7 آلاف في سجون الاحتلال.

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