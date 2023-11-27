تراند اليوم : 4 علامات تظهر في الوجه تكشف إصابتك بارتفاع "الكوليسترول "

صحيفة الخليج 365: قال خبراء في التغذية ، أن الكوليسترول نوع من الدهون التي يحتاجها الجسم لبناء خلايا جديدة، ولكن ارتفاع مستوياته يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

علامات الإصابة بالكوليسترول

وأوضح الخبراء ، أنه هناك 4 علامات تظهر على الوجه تكشف عن إصابتك بهذا المرض، وفقًا لموقع "Medicalnewstoday".

- زانثيلاسما :هي حالة جلدية غير ضارة تتميز بظهور بقع صفراء أو بيضاء على الجفون أو زوايا العين، ولكنها قد تكون علامة ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

- قوس القرنية : قوس القرنية عبارة عن حلقة بيضاء رمادية اللون تُحيط بقرنية العين.

- الحزاز المسطح : مرض جلدي يتميز بظهور تقرحات أرجوانية مسطحة وطفح جلدي، مع وجود بقع بيضاء يرافقها حكة شديدة مزعجة.

- الصدفية : هي حالة جلدية مزمنة تتميز بظهور بقع سميكة حمراء متقشرة على الجلد، وتحدث عادة على الوجه، وفروة الرأس والركبتين والمرفقين وأسفل الظهر، وهذه علامة على وجود نسبة عالية جدًا من الكوليسترول.

أسباب ارتفاعه

وكشف الخبراء عن أسباب ارتفاع الكولسترول ، ومنها :

1. النظام الغذائي: تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

2. نمط الحياة: يُزيد التدخين، والإجهاد، وقلة النشاط البدني، وشرب الكحول الزائد من مستويات الكولسترول.

3. تناول أدوية معينة: بعض الأدوية التي يُوصي بها الأطباء لعلاج أمراض القلب والسرطان والالتهابات يمكن أن تقلل من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة لدى الشخص، والذي يُعرف غالبًا باسم الكولسترول "الجيد".

4. التاريخ العائلي: يُزيد التاريخ العائلي لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، المعروف باسم فرط كوليسترول الدم العائلي، من خطر إصابة الشخص بهذه الحالة.

5. أمراض مزمنة: الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة معينة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكلى المزمن المزمنة والسمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم، هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول.