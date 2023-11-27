تراند اليوم : بالفيديو.. أخصائية" تغذية علاجية" تكشف عن فوائد وأضرار "سكر السكرين" كبديل للسكر.. وتحدد الكمية المناسبة

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية التغذية العلاجية أمل كنانة، فوائد وأضرار "سكر السكرين" كبديل للسكر.

مادة كيميائية غير غذائية

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج " سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: " السكرين هو مادة كيميائية غير غذائية تم تصنيعها منذ عام 1870، وكانت الحلاوة الموجودة فيه تعادل 500 مرة حلاوة السكر الطبيعي، فكان استخدام نسبة بسيطة من السكرين تكفي، وفي نفس الوقت لا توجد فيها سعرات عالية، وبالتالي يأخذها مريض السكر بأمان دون التأثير عليه، أو تسبب ارتفاع للسكر".

استخدام سكر السكرين

وأضافت:" بدأت تتطور الحياة، وتم استخدام السكرين كأنه شيء طبيعي، واستخدمه الأشخاص العاديين الذين لم يعانوا من السكري أو غيره".

الإصابة بالسرطان

وأشارت إلى ضرورة الانتباه أن سكر السكرين هو مادة مصنعة وليست مادة طبيعية، فلابد من الحذر عند استخدامها، لافتة إلى أن هذه المادة مازالت تحت الدراسة والأبحاث ومصنفة أنها يمكن أن تؤدي للإصابة بالسرطان إذا تم تناولها بكميات كبيرة جدا.

الكمية

وأوضحت أنه يتم توعية مريض السكر بعدم تناول السكر، وتناول المشروبات بدون سكر صناعي، ولكن إذا أضطر الشخص أن يتناول السكر الصناعي، فيكون أقل من 1 جرام في اليوم.