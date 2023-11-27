تراند اليوم : إسرائيل توافق على تمديد هدنة غزة مع حماس بهذا الشرط

صحيفة الخليج 365: كشف مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات ، على موافقة غسرائيل على تمديد الهدنة مع حركة حماس ولكن بشرط إطلاق سراح المحتجزين لديها .

وقال المصدر ، إن إسرائيل أبلغت الوفد القطري الموجود في إسرائيل أنها لا تمانع تمديد الهدنة طالما أن حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح 10 محتجزين مقابل كل يوم من التهدئة.وفقا لـ " سكاي نيوز" .

يٌذكر أنه قد عاد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى مساره ، مساء الأحد ، بعد إطلاق حركة حماس سراح 17 رهينة آخرين، بينهم 14 إسرائيليا وأول رهينة أميركية، في المجموعة الثالثة من عمليات الإفراج بموجب هدنة مدتها أربعة أيام أعربت الولايات المتحدة عن إمكانية تمديدها.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد، في تصريحات إعلامية : إنه يريد تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى إنه سيتحدث مع رئيس الورزاء الإسرائيلي في هذا الشأن ، مٌشيرا إلى أن هدفه هو "أن تستمر الهدنة في غزة إلى "ما بعد غد" الإثنين"، وأضاف أنه سيتحدث مع نتنياهو .