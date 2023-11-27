صور لمستجدات مشروع السلام جاردن الفاخر في المدينة المنورة

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أظهرت لقطات حديثة تقدم أعمال مشروع السلام جاردن، وهو مشروع تجاري فاخر قادم للمدينة المنورة، والذي يطور من قبل شركة وادي طيبة، الذراع الاستثماري لجامعة طيبة.
ويتضمن المشروع، الذي يقع في منطقة الملك فهد، مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المساحات المفتوحة للمشاة. كما تتضمن المتاجر جلسات خارجية وشرفات علوية ونوافير مائية ومسجد موائم للبيئة. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع في عام 2024، وسيقدم تجربة فريدة من نوعها للزوار من المدينة المنورة والمنطقة المحيطة بها.
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