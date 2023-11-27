شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات رفع المرفقات في نظام نور 1445 والان مع التفاصيل الكاملة
نظام نور 1445 لا يقتصر فقط على عملية التسجيل، بل يوفر وسائل متعددة للتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويمكن الوصول إلى تقارير مختلفة وسجلات الطلاب ونتائجهم بكل سهولة، مما يعزز التفاعل والتواصل الفعّال في المجتمع المدرسي.
خطوات رفع المرفقات في نظام نور 1445
يعاني بعض مستخدمي نظام نور الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من تحديات في إضافة المرفقات، مما قد يؤدي إلى إحداث بعض الصعوبات في تسجيل الطلاب.
الخطوات:
- قم بفتح منصة نور الإلكترونية.
- سجل دخولك باستخدام اسم المستخدم ورمز المرور وأدخل رمز التحقق.
- انتقل إلى قسم “تسجيل الأبناء” بعد تسجيل الدخول.
- اختر “إضافة المرفقات” المتواجدة في أسفل القائمة.
- ستظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات الطالب، انقر على “إضافة” ثم “تحميل”.
- أدرج المستندات في الحقول المخصصة واضغط على “حفظ”.
- ستظهر رسالة تؤكد نجاح عملية إرفاق المرفقات.
خدمات منصة نور الإلكترونية: يقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية المفيدة، منها:
- استخراج نتائج الطلاب بعد نشرها.
- متابعة المناهج الدراسية لجميع المراحل.
- تحديد فصول الطلاب.
- إعداد تقارير الحضور والغياب.
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