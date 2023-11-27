ترقية موسى الناشري إلى المرتبة التاسعة

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار معالي أمين محافظة جدة بترقية مدير الموارد البشرية ببلدية المظيلف موسى عبدالله الناشري إلى المرتبة التاسعة.

وعبّر الناشري عن سعادته بمناسبة الترقية، مؤكدًا أنها ستكون خير حافز له لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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