شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. وزير النقل يطّلع على مستوى سير مشاريع الطرق وجودة تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق م. صالح بن ناصر الجاسر يوم الأحد، العديد من طرق منطقة القصيم، برفقة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق م. بدر بن عبد الله الدلامي.

استهدفت الجولة الاطلاع على مستوى سير المشاريع، وجودة التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وذلك ضمن جولات وزير النقل التفقدية للمشاريع.

مشاريع الطرق

وتفقد م. الجاسر مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن سلمان (تقاطع الفروسية)، كما تفقد تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الدائري الجنوبي الغربي بمحافظة عنيزة، والعديد من مشاريع الطرق في المنطقة.

واطلع على مراحل عمل المشروع والخدمات المقدمة، وأبرز أعمال التنفيذ والصيانة والسلامة التي جرى عملها للارتقاء بجودة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتاديه وانسيابية الحركة، ويحقق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتتمتع منطقة القصيم بشبكة طرق تتجاوز أطوالها 6500 كيلومترًا، أسهمت في تعزيز تنمية المنطقة، ودعم الحركة التنموية والسياحية والاقتصادية، والارتقاء بجودة حياة الأهالي والزوار، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.