شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟ إجابة مذهلة من دار الإفتاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وبدون حجاب؟ سؤال يكثر البحث عنه حيث أوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل فى مس المصحف، أن يكون الإنسان طاهر، وفى حال عدم وجود طهارة يتم مس المصحف بحائل بقماش أو منديل.

ولفت إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلي انه يجوز مس المصحف بدون طهارة فى حال الضرورة أو الاضطرار، والأحوط إن يكون الإنسان طاهر، موضحا: "لابد ان نتعامى مع كتاب الله بتقديس، من الجلدة إلي الجلدة، ولا يجوز المس دون طهارة إلا فى حالات الضرورة، بمعنى حامل المصحف فى شنطة، هذا يجوز".

وأضاف: "أما عن قراءة القران الكريم فالأصل أن يكون الإنسان طاهرًا، لكن لو من الموبايل يجوز دون وضوء، ولا يجوز لمس المصحف دون وضوء، ذكر الله لا يشترط له طهارة أو وضوء والقرآن ذكر، لكن لا يجوز هذا فى حال الجنابة".

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة او ثقيلة المهم ان تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها اي بدون حجاب جائز، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة ايضا.

وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على اسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة .

هل يجوز لي أن قراءة القرآن وأنا أرتدي ملابس خفيفة؟

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن بثياب خفيفة، وأعتبار أن القرآن من جوانب الذكر والله يقبل الذكر من المسلم على أي حال.

وأضاف الورداني خلال رده على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبة السؤال" هل يجوز لي أن قراءة القرآن وأنا أرتدي ملابس خفيفة؟"،إن الالتزام بالوقار عند قراءة القرآن من الأمور المستحبة فيجب على كل مسلم أن يلتزم الوقار عند قراءة القرآن، وأن هذا لايمنع أن تقرأ القرآن في أي حال تكون ولكن هذه نصيحة من أمين الفتوى لصاحب السؤال.

هل لو قرأت القرأن بملابس المنزل الخفيفة وشعري مكشوف يكون هذا حرام؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم بلبس البيت القصير.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونهاما حكم صلاتي بملابس المنزل وعليها خمار، وهل لو قرأت القرأن بملابس المنزل الخفيفة وشعري مكشوف يكون هذا حرام؟، فى الحالتين لا مانع فيهما والصلاة صحيحة وتلاوة القرآن على هذه الهيئة مقبولة ولكى الثواب.

وأشار إلى أنه ليس شرطًا لقراءة القرآن أن يلبس الإنسان اللبس الذي يرتديه وهو خارج البيت، ومن ثم فلا بأس ولا حرج ما دام ذلك في داخل البيت، مضيفا: وإن كان الاحتشام والوقار أثناء قراءة القرآن أمرا مندوبا، لكنه ليس على سبيل الحتم واللزوم».