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تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف عن 3 أشياء لا يجب فعلها داخل الطائرة

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشياء لا يجب فعلها داخل الطائرة.

أشياء وطائرة

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 3 أشياء لا يجب أن تفعلها داخل الطائرة وتشمل:

ملاهي ألعاب

1- ترك أولادك يسرحون ويمرحون بالطائرة، ويجب أن تجلسهم في مكانهم؛ فهذه طائرة وليست ملاهي ألعاب.

صوت خافت

2- فتح هرجة بصوت عالٍ، ويجب أن تتحدث بهدوء وبصوت خافت وبدون إزعاج بالطائرة.

سماعات الأذن

3- وقف تقليب مقاطع فيديو جوالك المزعجة، ويجب ارتداء سماعات الأذن أو خفض الصوت العالي بجوالك؛ فأنت بطائرة مو ببيتك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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