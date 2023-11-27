تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف عن 3 أشياء لا يجب فعلها داخل الطائرة

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشياء لا يجب فعلها داخل الطائرة.
أشياء وطائرة
وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 3 أشياء لا يجب أن تفعلها داخل الطائرة وتشمل:
ملاهي ألعاب
1- ترك أولادك يسرحون ويمرحون بالطائرة، ويجب أن تجلسهم في مكانهم؛ فهذه طائرة وليست ملاهي ألعاب.
صوت خافت
2- فتح هرجة بصوت عالٍ، ويجب أن تتحدث بهدوء وبصوت خافت وبدون إزعاج بالطائرة.
سماعات الأذن
3- وقف تقليب مقاطع فيديو جوالك المزعجة، ويجب ارتداء سماعات الأذن أو خفض الصوت العالي بجوالك؛ فأنت بطائرة مو ببيتك.