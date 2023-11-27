شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. القبض على 3 مخالفين حاولوا تهريب 33 كيلوجرامًا من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، لمحاولتهم تهريب 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.