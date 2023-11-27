شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قواعد غذائية بسيطة تساعد على تقليل ضرر التدخين ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

إذا كنت غير مستعد لسبب ما للإقلاع عن التدخين يمكنك تقليل الضرر الناجم عنه من خلال اتباع نظام غذاء أكثر صحية .

- تخفيف الضرر

الهدف هو تقليل ضرر دخان التبغ وتعزيز قدرة الجسم على مواجهة الأذى الناجم عنه. ويوصي الأطباء بإيلاء الأطعمة الغنية بالبروتينات والسهلة الهضم كالحليب والسمك والبيض واللحوم غير الدهنية الأولوية. ومن الأفضل تجنب المواد المسرطنة (مثل الدهون التقابلية Trans fat أي الدهون المحولة حراريا) من غير تلك الموجودة في السجائر.

-لا تجوعوا أنفسكم

إن عدم تناول الطعام في الوقت المناسب يمكن أن يثير تشنج الشرايين وهذا يحدث بالفعل لدى المدخنين، إضافة إلى أن التدخين خلال التجوع يتسبب أكثر في تسميم الجسم بالنيكوتين في الفواصل الطويلة بين فترات تناول الطعام.

- الإفطار قبل كل شيء

يجب على المدخنين بشراهة الانتباه إلى وجبات الطعام الرئيسية كالفطور والغداء والعشاء إضافة إلى الوجبات الخفيفة وعدم تفويتها .

ويجب تناول طعام الفطور قبل السيجارة لأن التدخين على الريق يمكن أن يؤدي إلى تطور أمراض خطرة. ومن الأفضل الإقلاع عن العادة الصباحية المحببة عند الكثيرين وهي الجمع بين التدخين وشرب القهوة.

- المزيد من الفيتامينات

يوصي الخبراء بإدراج المزيد من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات وبخاصة "فيتامين أ" أو "الريتينول" وحمض الأسكوربيك و" الفيتامينات من مجموعة بي" أو الأقراص المتعددة الفيتامينات التي تساعد على تقليل الضرر الناجم عن المواد السامة التي يحتوي عليها النيكوتين. ويجري الحديث عن الأطعمة الغنية بأملاح الكالسيوم والفسفور والنحاس والزنك مثل العصائد والأنواع المختلفة من القطانيات (الحمص والفول وغيرهما من الحبوب) والخضراوات والفواكه الطازجة. وكذلك من المهم أكل الحنطة حبة كاملة والخبز المصنوع منها.

- السلطات

يساعد تناول الألياف الغذائية على تنظيف الجسم من المواد السامة وإخراجها دون تأخير. ويشار إلى أن الشمندر والجزر والبطاطة والقنبيط الأخضر والقرنبيط وخضراوات أخرى تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. كما يجب إدراج أنواع الغذاء أو المواد التي تتميز بقدرتها على امتصاص المواد السامة في الأمعاء مثل الأرز ولاميناريا والبكتين.

- الشاي والماء والنباتات

تُحسب كمية السوائل التي تحتاج إليها الإنسان على النحو التالي: 30-45 ملليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم المثالي. لكن الماء أفضل المشروبات لكونه يساعد على تطهير الجسم ويعد شاي الأعشاب من المشروبات الصحية أيضا.

المصدر: health.mail.ru