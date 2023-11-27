شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد تطبيق توكلنا وطريقة التسجيل فيه لمن يزور السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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يُعد تطبيق “توكلنا” واحدًا من أبرز التطبيقات الإلكترونية التي قدمتها الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. يحظى هذا التطبيق بشعبية واسعة، حيث يستخدمه أكثر من 27 مليون شخص، ويُعتبر مصدرًا أساسيًا لتقديم خدمات متنوعة في المملكة.

فوائد تطبيق توكلنا

للتسجيل على منصة توكلنا بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى منصة “أبشر” من خلال الرابط هنا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر “أبشر أفراد” من القائمة.

انتقل إلى “خدماتي” واختر “الخدمة العامة”.

اضغط على زر رقم جوال تطبيق توكلنا.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وتشمل ذلك رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

بعد إكمال المعلومات، سيتم إرسال رسالة تأكيد لحسابك على منصة توكلنا.

اتبع التعليمات في الرسالة لتكملة إعداد حسابك والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

أهم الخدمات المتاحة على منصة توكلنا:

توفر منصة توكلنا مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والاجتماعية، منها: