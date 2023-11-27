شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كندا تعلن رسمياً فتح باب الهجرة وتطلب مليون ونصف المليون مهاجر بهذا الشرط فقط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر كندا من الوجهات الرئيسية التي يختارها المهاجرون من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل اقتصادها القوي والفرص المتاحة لتحسين مستوى المعيشة. تتميز كندا كثاني أكبر دولة في العالم بسياسة هجرة تستهدف استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر سنويًا.

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