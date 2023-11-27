شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات حجز موعد اعادة الفحص الدوري في السعودية 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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يعتبر الفحص الدوري للسيارات من الإجراءات الرئيسية التي تم تطبيقها رسميًا في المملكة العربية السعودية، وتستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، يجب إجراء هذا الفحص سنويًا قبل انتهاء صلاحية شهادة الفحص السابقة، وفقًا لللائحة التنفيذية يحق لمالك السيارة إعادة الفحص مرتين في غضون 14 يومًا من تاريخ الفحص الأول.

خطوات حجز موعد اعادة الفحص الدوري في السعودية 1445

يمكن للمواطنين حجز موعد لإعادة الفحص الدوري للسيارات بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي للفحص الدوري للمركبات.

اختيار خيار “احجز موعدك” من الصفحة الرئيسية.

يتم تحويلك إلى صفحة حجز الموعد في أحد مراكز الفحص الدوري.

انقر على “حجز موعد” للمتابعة.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية لقائد السيارة.

أدخل بيانات السيارة المطلوبة.

ثم، أدخل بيانات مركز خدمات الفحص الذي تختاره.

حدد تاريخ الفحص المرغوب.

انقر على “أنا لست روبوت” للتحقق.

استكمل الإجراءات اللازمة حتى تظهر رسالة تؤكد نجاح حجز الموعد.

المستندات اللازمة لإعادة الفحص الدوري للمركبات

لاستكمال إجراءات الفحص الدوري، يجب توفر الوثائق التالية:

إيصال سداد رسوم إعادة الفحص الدوري.

أصل البطاقة الجمركية للسيارات المستوردة.

استمارة المركبة الأصلية.

رخصة السير.

بيان بكافة المعلومات حول السيارة من إصدار المرور السعودي.

رسوم إعادة الفحص الدوري للمركبات

تتفاوت رسوم إعادة الفحص الدوري حسب نوع المركبة: