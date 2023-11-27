تراند اليوم : "تغير لون وجهه وجسده فجأة".. تفاصيل وفاة فنان مصري شهير أثناء تصوير فيلم سينمائي

صحيفة الخليج 365: توفي الفنان المصري طارق عبد العزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير فيلم "وبقينا اثنين"، ونقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي بمصر.

حالة نفسية جيدة

ومن جهته، كشف الفنان المصري شريف منير عن اللحظات الأخيرة لمواطنه طارق عبد العزيز قبل رحيله، قائلا إن التصوير انطلق في الساعة 11 صباحاً، وتواجد في المكان طارق عبد العزيز الذي يقوم بدور "شريف" في المسلسل، وكان في حالة نفسية جيدة للغاية، ويضحك كثيراً مع من حوله.

تغير لون وجهه

وأكمل منير خلال مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب: عند إشارة المخرج ببدء تصوير المشهد من جديد، وضع طارق عبد العزيز يده على جسد شريف منير، وبدأ لون وجهه يتغير، ليضع بعدها رأسه على شخص آخر يتواجد في موقع التصوير، وظل يردد "مش قادر أقف على رجلي"، وبعدها تحول جسده إلى اللون الأصفر، وسيطرت البرودة على جسده.

نبضات قلب

وأكد شريف منير أنه حاول تدليك قلب زميله، لكنه وجد عينه مثبتة في الأعلى، وحينما حاول الاستماع إلى نبضات قلبه لم يسمع أي شيء، مشيرا إلى أنهم توجهوا به بسرعة إلى المستشفى، لكن الأطباء أخبروهم أنه حضر إلى المستشفى بعد مفارقته للحياة.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال طارق عبد العزيز مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وبدور "شوقي المحامي".