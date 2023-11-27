شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تواصل أعمال تطوير طرق العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الرياض خلال شهر أكتوبر الماضي، أعمال صيانة لطرق العاصمة، شملت سفلتة شوارع، ومعالجة هبوطات وحفر، ودهانات أرضية، وذلك ارتقاء بتجربة التنقل داخل المدينة، بما يحقق أعلى معايير الجودة، ويعزز سلامة التنقل.

وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة لطرق بمساحة 1،164،810 أمتار مربعة، ودهانات أرضية بطول 512،649 مترًا، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 124،497مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 1،915 صبة خرسانية، وصيانة 730 لوحة إرشادية.

الارتقاء بالخدمات البلدية

وتأتي أعمال الصيانة لطرق الرياض، في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيزًا للتنمية الحضرية، ودعمًا لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.