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روى مفسر الأحلام، سعد الدوسري، قصة مأساوية تكشف عن الآثار الضارة للتفسير الخاطئ للأحلام، وتدور القصة حول رجل كاد أن يرتكب جريمة مروعة بحق أخته، نتيجة لشكوكه وتفسيره الخاطئ لرؤية كان قد حلم بها، وفي تفسيره فإنه تلقى الحلم كرؤية تنبؤية بشكل سلبي، دفعته إلى الشك في أخته وتصاعدت تلك الشكوك إلى درجة خطيرة، وعلى إثر هذا التفسير الخاطئ، كاد الرجل أن يقترف جريمة مروعة، إلى أن تم توضيح السياق الصحيح للحلم وتوضيح مفهومه بشكل صحيح. ومن ثم، اكتشف الرجل أن فهمه الأولي كان مليئًا بالسوء والتفسير الغير صحيح للرؤية.

فيديو سعودي يقتل أخته بسبب رؤيا في المنام

أفاد مفسر الأحلام، سعد الدوسري، في مقابلة مع قناة “الرسالة“، عن تجربة مروعة حيث قدم إليه رجل يحمل مسدسًا ليتفسر رؤيا مقلقة رآها في منزله، وحسب قول الدوسري، فإن الرجل وصف رؤيا له عن أخته، ادعى أنها حامل بطريقة غير شرعية وتحاول إخفاء الحمل. وفي رد الدوسري على هذا التفسير المروع، أكد للرجل أن فهم الأحلام يحتاج إلى حذر وتفكير عميق.

بدلًا من الاندفاع لاتخاذ إجراءات عنيفة، نوه الدوسري بأن الأحلام تحمل رموزًا وربما تكون تحذيرات أو تنبيهات. وأكد للرجل أهمية تقوية الإيمان والحذر من اتخاذ أي إجراء قد يكون متسرعًا ويؤدي إلى نتائج كارثية، وفي نهاية المقابلة، ألقى الدوسري نصيحته الختامية: “اتقي الله في نفسك”، مشيرًا إلى أن الإيمان والتروي وراء فهم الأحلام يلعبان دورًا كبيرًا في تجنب الأخطاء الفادحة.