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شبان يعثرون على ثعبان مختبئ أثناء تناول الطعام .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد مرعب يحبس الأنفاس، عثرت مجموعة شبان على ثعبان مختبئ أثناء تناولهم الطعام خلال كشتة .

وأظهر الشبان في مقطع فيديو لحظة تناولهم الطعام؛ ليكتشفوا حينها الثعبان وهو مختبئ ولولا العناية الإلهية لوقعت كارثة محققة.

وحذّر الشبان أصحاب الكشتات من والطلعات أن ينتبهوا من الثعابين، ويأخذوا الحيطة والحذر .

وكان أحد الأشخاص حذّر في وقتٍ سابق أصحاب المكاشيت من الذئاب بتصويره لـ ذئب وهو يقترب من خيمة ليلاً في مشهد يحبس الأنفاس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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