شكرا لمتابعة خبر عن شبان يعثرون على ثعبان مختبئ أثناء تناول الطعام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مرعب يحبس الأنفاس، عثرت مجموعة شبان على ثعبان مختبئ أثناء تناولهم الطعام خلال كشتة .

وأظهر الشبان في مقطع فيديو لحظة تناولهم الطعام؛ ليكتشفوا حينها الثعبان وهو مختبئ ولولا العناية الإلهية لوقعت كارثة محققة.

وحذّر الشبان أصحاب الكشتات من والطلعات أن ينتبهوا من الثعابين، ويأخذوا الحيطة والحذر .

وكان أحد الأشخاص حذّر في وقتٍ سابق أصحاب المكاشيت من الذئاب بتصويره لـ ذئب وهو يقترب من خيمة ليلاً في مشهد يحبس الأنفاس.