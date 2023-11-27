شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من اليوم غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل ولي أمر طالب في دبي يخالف هذا القانون الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد جلسة خضراء أمس الاحد ننشر تحليل فني لمؤشر السوق السعودي في افتتاح جلسته اليوم الاثنين

حذر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أولياء الأمور من السماح للأطفال بقيادة الدراجات النارية والترفيهية على الطرق الداخلية والرئيسية.

وفقًا لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وتحديدًا تحت بند “قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد”، يترتب على مخالفين هذا الأمر تحمل تبعات قانونية جادة.

وأشار المزروعي إلى أن قيمة فك حجز تلك الدراجات النارية يمكن أن تصل إلى 50 ألف درهم، يأتي هذا التحذير ضمن الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الأطفال وتحفيز الالتزام بقوانين السلامة على الطرق، وتعزيز التوعية حول خطورة ترك قيادة الدراجات النارية للأطفال دون إشراف ورعاية كافية.

غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل ولي أمر

يرجى الانتباه إلى أن الدراجات النارية الترفيهية مصممة للاستخدام في المناطق الرملية والأماكن المخصصة لها حيث لا تتوفر إجراءات السلامة المرورية، ونظرًا للخطورة التي تشكلها هذه الدراجات على سائقيها وعلى مستخدمي الطريق، يُحذر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من قيادتها على الطرق العامة.

وأكد المزروعي أن قيادة هذه الدراجات على الطرق العامة تشكل خطرًا كبيرًا، وأن الشرطة في دبي ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أصحابها الذين يخالفون القوانين ويهدف هذا التحذير إلى حماية سلامة الجميع وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.