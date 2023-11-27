شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة من طيران أديل لمن يحملون شهادة الثانوية العامة في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد جلسة خضراء أمس الاحد ننشر تحليل فني لمؤشر السوق السعودي في افتتاح جلسته اليوم الاثنين

تعلن شركة أديل للطيران عن توفر عدة فرص عمل للراغبين في الانضمام إلى فريقها المتميز. يتطلب التقديم الحصول على شهادة الثانوية العامة فأعلى. يمكن للمهتمين من مختلف المدن، بما في ذلك الدمام، جدة، والرياض، التقديم للوظائف المتاحة.

بشرى سارة من طيران أديل

تفضل شركة أديل للطيران بدعوة الراغبين في الانضمام إلى فريقها، مع تحديد بعض الشروط الأساسية للتأكد من توافر المهارات والخبرات اللازمة. إليك تلك الشروط:

جواز سفر ساري:

يجب على المتقدمين أن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول. مؤهل عالي:

يجب أن يكون لدى المتقدمين مؤهل عالي يبدأ من شهادة الثانوية العامة. مهارات السباحة:

القدرة على السباحة ضرورية للوظائف المعنية. اللياقة الطبية:

يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، ويتم ذلك من خلال فحص طبي شامل. لغة إنجليزية بطلاقة:

إلزامية إتقان اللغة الإنجليزية. الكشف الطبي:

إجتياز الكشف الطبي للتأكد من صلاحيتهم للعمل. الطول:

الحد الأدنى للطول يجب أن يكون 160 سم. العمر:

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 21 و30 عامًا. خبرة في الضيافة:

يُفضل أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة في مجال الضيافة.

كيفية التقديم: