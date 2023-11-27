انت الان تتابع الكرة الأرضية تشهد "قمر القندس".. اليوم آخر قمر مكتمل قبل الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 5:24 صباحاً

تشهد الكرة الأرضية اليوم الاثنين "قمر القندس"، وهو آخر قمر مكتمل قبل دخول فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل. ووفقًا لمجلة "ساينس فوكس" العلمية، سيظهر القمر في شكل قرص مكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة؛ حيث سيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي (الثلاثاء)، وسيكون له نسبة لمعان 100%. ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر القندس"؛ حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار. كما يُعرف أيضًا باسم "القمر المتجمد". وسيكون البدر التالي هو "القمر البارد"؛ وذلك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر المقبل، وهو أول بدر مكتمل في فصل الشتاء وآخر بدر في عام 2023. ويُنذِر بأن برد الشتاء سيزداد قوة، وتكون الليالي أطول وأكثر ظلمة.

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