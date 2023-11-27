تراند اليوم : بالفيديو: باحث إسلامي يكشف خلاف قيادات الإخوان حول الأحقية في قيادة الجماعة.. وتسريب صوتي لأمير بسام يعترف بسرقة قيادات الإخوان لأموال التبرعات

صحيفة الخليج 365: كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عن خلاف قيادات الإخوان حول الأحقية في قيادة الجماعة، وتسريب صوتي لأمير بسام القيادي بجماعة الإخوان يعترف بسرقة قيادات الإخوان لأموال التبرعات.

اغتيال محمد كمال

وقال فرغلي خلال لقاء مع منصة "ديوان الملا":" توجه الجماعة كله كان رايح ناحية العنف باستغلال الشباب، فانقسمت لقسمين واغتيل محمد كمال في مصادمة مع الأمن المصري".

مكتب الإرشاد

وأضاف:" قيادة الجماعة كانت لمحمود حسين ومحمود عزت، وتم القبض على محمود عزت فتولى قيادة الجماعة إبراهيم منير فقال أنا الأحق بالقيادة لأني عضو مكتب إرشاد".

أمير بسام

وتابع: كان في فلوس كثيرة وطلع أمير بسام بتسريب صوتي قال فيه" الدكتور محمود حسين لما جاء آخر الجلسة واعترف أمامكم جميعا بأنه أخذ ما ليس له حق هو والإبياري والأستاذ إبراهيم منير والأستاذ بحيري وقال في شقق كتبناها باسمنا ولم يتكلم أحد؛ حقيقةً أنا زهدت في الناس الموجودة".

عربية BMW

واستكمل حديثه في التسريب الصوتي، قائلاً:"أخذ محمود حسين عربية BMW يركبها بمائة ألف دولار وهنا الطلبة بيتذلوا عشان 200 ليرة بيأخذوها كل شهر"، مضيفا:"محمود حسين وابنه بيلفوا بعربية BMW".

فلوس التنظيم

وتابع فرغلي: فين يا جماعة فلوس التنظيم، وعزلوا أمير بسام وعدد كبير وانقسمت الجماعة لأربعة أقسام".