تراند اليوم : شاهد.. باحث إسلامي يكشف دلائل عن علاقة الإخوان بالماسونية

صحيفة الخليج 365: تحدث الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، عن علاقة جماعة الإخوان بالماسونية.

وقال خلال لقائه على برنامج ديوان الملا، إن أول من تحدث عن علاقة الإخوان بالماسونية هو الشيخ محمد الغزالي وكان بمجلس شورى وعضو في مكتب إرشاد الجماعة.

وأوضح أن اتهامات الإخوان بعلاقتها للماسونية جاءت بسبب علاقتها مع بريطانيا والنازية في ألمانيا وقتال جزء من الإخوان معهم، وعلاقتها في أوروبا مع أجهزة المخابرات العالمية وعدم إعلان الإخوان إرهابية في الدول الغربية.

وأشار إلى أن تصرفات الجماعة قريبة من الماسونية، وبعض أفراد الجماعة كانوا أعضاء بالماسونية ومنهم حسن البنا مؤسس الجماعة.