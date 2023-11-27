شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. وزير النقل يستعرض أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، والقادة التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر الغرفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، ووضع الشراكة بين القطاع الخاص وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر.

وناقش اللقاء أهمية المشاركة في إنجاح أهدف الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتقديم الأفكار والمقترحات من خلال قطاعات منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات المملكة.

تفقد مشروعات الطرق

تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق م. صالح بن ناصر الجاسر يوم الأحد، العديد من طرق منطقة القصيم، برفقة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق م. بدر بن عبد الله الدلامي.

استهدفت الجولة الاطلاع على مستوى سير المشاريع، وجودة التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وذلك ضمن جولات وزير النقل التفقدية للمشاريع.