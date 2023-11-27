شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. "أمن الطرق" يضبط مخالفًا لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، مقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وجرى تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

الإبلاغ عن المخالفين

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.