السعودية | وجهة ترفيهية ضخمة لأبها بـ1.3 مليار

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وجهة ترفيهية ضخمة لأبها بـ1.3 مليار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت مدينة أبها اليوم، حفل إعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة بالمملكة لشركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 1.3 مليار ريال، برعاية أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

يقع مشروع “سفن”، بالقرب من مطار أبها الدولي على مساحة 64 ألف متر مربع، وبمسطحات بناء تتجاوز 79 ألف متر مربع تمثل مواقع الترفيه منها 70%، فيما تتوزع بقية المساحة على المقاهي والمطاعم بنسبة 19%، وخُصصت المساحة المتبقية لمتاجر التجزئة، بتصميم مستوحى من الطابع التراثي والهُوِيّة العمرانية لمنطقة عسير.

وأكد أمير منطقة عسير أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في المجالات والقطاعات كافة في ظل دعم واهتمام القيادة، لافتًا إلى أن المشروع يعدّ من المشروعات الأساسية، وسيكون خطوة لتكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن” عبدالله بن ناصر الداود، إلى أن وجهة سڤن تمثل مشروعاً طموحاً يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع الترفيهي في جميع أنحاء المملكة، والعمل وفق توجهات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الوجهة ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكثر من 4 مليارات ريال، مع العمل على أنها تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر بحلول عام 2030م بالإضافة إلى خلق مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسكان منطقة عسير.

وستحتضن وجهة “سڤن” 8 مناطق ترفيهية، تشمل مركزَ ترفيهٍ عائلياً يقدم تجارب متنوعة تبدأ من ألعاب القطارات الحماسية إلى صالة الألعاب الإلكترونية “الأركيد”، وتجارب الواقع الافتراضي، ومنطقة Discovery Adventures المستوحاة من الأدغال، وطُورت بالتعاون مع Warner Bros، ليتمكن زوراها من اكتساب المعرفة من خلال خوض المغامرات المشوقة.

وتتضمن الوجهة أيضًا منطقة PLAY-DOH المصممة لتحفّز خيال الأطفال من خلال توفير تجارب تعليمية متنوعة، فضلًا عن منطقة مغامرات الجولف الداخلية بعدد 12 حفرة تدمج بين أحدث التقنيات، متيحةً للزوار الاستمتاع بتجربة رياضية ماتعة.

كما تحتوي الوجهة المزمع افتتاحها في النصف الثاني من 2025م على قاعة متعددة الاستخدامات لإقامة الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، بالإضافة إلى مضمار داخلي لسيارات “الكارتينج” الكهربائية مجهز بمسارات متعددة المستويات، وصالة بولينج بعشر مسارات بتصاميم مميزة.

إضافة إلى صالة سينما من AMC مزودة بـ10 شاشات عرض متنوعة المميزات، وتتكامل الخليج 365 الترفيهية مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة لتمنح الزوار تجربة ترفيهية بمفهوم جديد ومختلف تناسب مختلف الأذواق