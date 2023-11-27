السعودية | الفصل الثاني بالمدارس ينطلق بـ 90 يوماً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عادت العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة صباح أمس (الأحد)، إضافة إلى 1,360,000 من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية.

وشهدت انطلاقة الفصل الدراسي الثاني حضوراً متفاوتاً للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، وتم تسليم طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية كتب الفصل الثاني.

ويمتد الفصل الدراسي الثاني لمدة 90 يوماً، حيث ينتهي بنهاية دوام الخميس 10 /‏‏ 8 /‏‏ 1445، وتتخلله إجازات عدة، يستعيد فيها الطلاب نشاطهم لإكمال الدراسة، ويشمل عدداً من الإجازات المطولة وإجازة يوم التأسيس التي تكون في 22 فبراير من كل عام.

وتكون أول إجازة مطولة بتاريخ 4/‏‏ 6/‏‏ 1445، تليها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/‏‏ 6/‏‏ 1445 إلى 2/‏‏ 7/‏‏ 1445، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/‏‏ 7/‏‏ 1445، وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ونشرت قناة «عين» جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات «عين» ومنصة «مدرستي» التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات «عين» ومنصة «مدرستي»، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على «عرب سات».

من جهة ثانية، سجلت 1,994 مدرسة في المنطقة الشرقية حضوراً مميزاً في اليوم الأول، وباشر 29 ألف معلم ومعلمة تفعيل الحصص الدراسية في مدارسهم حسب ما خطط له لتحقيق بداية مثلى للفصل الدراسي الثاني. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، أن نجاح خطة الاستعداد ساهمت في عودة الطلاب والطالبات لمقاعدهم وانتظام سير العملية التعليمية، مثل اكتمال توزيع المقررات الدراسية المخصصة للفصل الدراسي الثاني وإيصالها للمدارس، حيث تم توزيع 577,038 مقرراً على المدارس.