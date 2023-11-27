شكرا لقرائتكم خبر عن احذر أن تتجاهلها.. علامة قد تظهر على يدك قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سرطان الرئة هو نوع من السرطانات يبدأ في الرئتين. وعلى الرغم من أنه لا يُظهر عادةً أعراضاً في المراحل المبكرة، فإنّ العلامات التحذيرية قد تظهر مع تقدّم الحالة.

تعجّر الأصابع

كشفت صحيفة “express” البريطانية، عن أنّ إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجّر أصابع اليدين.

ويتّسم تعجر الأصابع بتغيرات معينة حول وتحت أظافر أصابع اليدين.

ويمكن أن تشمل علامة أخرى “أقل شيوعًا” لسرطان الرئة، ألماً في الكتف أو أسفل الذراع.

أعراض سرطان الرئة

بشكل أكثر شيوعًا، قد تبدو أعراض

سرطان الرئة كما يلي:

سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

سعال طويل الأمد يزداد سوءاً.

التهابات الصدر التي تستمر في العودة.

سعال الدم.

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

ضيق التنفس المستمر.

التعب المستمر أو نقص الطاقة.

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرّر.

وإذا كنتَ تعاني من هذه الأعراض، يجب عليك التحدث إلى طبيبك، كما تنصح الخدمة الصحية.

يمكن أن يتسبّب سرطان الرئة في تراكم السوائل بين الطبقات التي تغطي الرئة (غشاء الجنب)، وهذا ما يسمى بـ”الانصباب الجنبي”، حسب ما ذكره مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.