شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يدمي القلوب للقاء أسيرة فلسطينية محررة بطفلها الذي تركته قبل 8 سنوات طفلاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رصد مقطع فيديو اللحظة المؤثرة التي شهدت لقاء الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص بابنها وعائلتها في منزلها بالقدس. جاء هذا اللقاء بعد إفراجها ضمن إتمام المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ويظهر الفيديو لحظة الفرح والانفراج في منزل الأسيرة إسراء، حيث اجتمعت بعائلتها وابنها بعد فترة طويلة من الانفصال. الأجواء مليئة بالعاطفة والفرح، حيث يظهر وضوح الفرح على وجوه العائلة أثناء لحظات اللقاء.

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