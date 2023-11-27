انت الان تتابع مكة المكرّمة وينبع والخرج.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 6:16 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة وينبع والخرج أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة وطريف 8 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الرياض وجدة وجازان والدهناء 33 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والتنهات ووادي الدواسر والقنفذة والأحساء 32 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة وطريف في أدنى القائمة بـ 8 درجات، تليهما أبها 10 درجات، والقريات 11 مئوية، وتبوك وعرعر وسكاكا 12 درجة. وسجلّت الصمان وحفر الباطن أعلى نسبة رطوبة 100%.

كانت هذه تفاصيل خبر مكة المكرّمة وينبع والخرج.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.