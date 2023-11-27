استطلاع للرأي.. "تعليم الأفلاج" تشرك أولياء الأمور في اختيار توقيت الدوام الشتوي

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محمد بن مسعود - الدمام - طرحت إدارة تعليم الأفلاج استطلاعاً لأولياء أمور الطلاب والطالبات؛ لاختيار توقيت الدوام الشتوي بالمدارس الذي سوف يبدأ العمل به الأحد المقبل.

وأتاحت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها عبر حسابها على منصة اكس "لأولياء الأمور والمجتمع التعليمي الفرصة لاختيار التوقيت المناسبة للاصطفاف الصباحي، وبداية الحصة الأولى، بهدف تعزيز مشاركة الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية، وبناء شراكة فاعلة مع أولياء الأمور، حيث شهد الاستطلاع مشاركة أكثر من 1500 صوت؛ ذهبت أغلبية أصواتهم إلى اختيار الساعة السابعة صباحاً بداية الاصطفاف الصباحي.

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