انت الان تتابع كيف يمكن تقليل خطر انتقال العدوى؟.. 5 نصائح توعوية من مستشفى الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 6:54 صباحاً

نصح مستشفى الملك سلمان بضرورة اتباع عدد من الإجراءات للوقاية من مخاطر انتقال العدوى. وأوضح المستشفى أن غسل اليدين وتحضير الطعام بطريقة صحية والمحافظة على النظافة الشخصية؛ خطوات هامة لتقليل إمكانية انتقال العدوى. وأضاف في إنفوجرافيك توعوي أن الحد من التعرض للأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وأخذ التطعيمات اللازمة حسب الفئات العمرية، ضرورة للحماية والوقاية.

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