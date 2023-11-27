انت الان تتابع اقتربت الساعة وآن الأوان.. "كراني": "القطبي البارد" يطرق أبواب الشمالية الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ إن الهواء القطبي البارد بدأ يطرق أبواب الشمالية الغربية بعد تخطيه شرق المتوسط، وقال: "اقتربت الساعة، وآن الأوان".

وأشار "كراني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى تحول محور الهواء الدافئ للشمالية الشرقية، عارضاً خريطة تكشف طبيعة الأحوال الجوية وكتب عليها: "الصورة تتكلم".

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