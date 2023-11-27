شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لدعم غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة،

تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة . وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً،

وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.