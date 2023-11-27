شكرا لقرائتكم خبر عن خلال (كوب 28).. البنك الإسلامي للتنمية يعرض مبادراته المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، بوفد متنوع من جميع إدارات وكيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويتيح هذا التمثيل الشامل للبنك عرض مبادراته المناخية وخططه الاستراتيجية واسعة النطاق، التي تتماشى مع توجهاته الاستراتيجية، إذ تحتل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مركز الصدارة لمبادرات المناخ العالمية.

منعطف حاسم

وأوضحت المجموعة أن مشاركتها تمثل منعطفًا حاسمًا لجهود المناخ العالمية، لتسليط الضوء على دورها في التنمية المستدامة، إذ تعمل المجموعة على مواءمة خبراتها ومواردها الواسعة مع مؤتمر الأطراف في التصدي لتحديات المناخ، ومواءمة عملياتها بشكل كامل مع أهداف اتفاق باريس بحلول نهاية 2023.

وتتولى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دورًا رائدًا، إذ خصصت 65% من التزاماتها لعام 2022 للتكيف مع المناخ في مختلف القطاعات، كما عالج البنك التحديات من خلال تعزيز الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والطرق المبتكرة، مثل الصكوك الخضراء لتعبئة الموارد من أجل العمل المناخي.

خطة مدتها 5 سنوات

وتلتزم المجموعة تمويل المناخ من خلال خطة عمل مدتها 5 سنوات، تستهدف الالتزام بتمويل المناخ بنسبة 35% بحلول عام 2025 وفي عام 2022، كذلك توجيه 33% من إجمالي موافقات تمويلات البنك نحو العمل المناخي، ما يدل على التزام قوي بالمناخ الأخضر "المبادرات".

ويضمن هذا الالتزام أن تدعم عمليات البنك الإسلامي للتنمية، الإسهامات المحددة وطنيًا للدول الأعضاء، واستراتيجيات المناخ طويلة المدى، ما يسهل الانتقال العادل والمنصف نحو التنمية المنخفضة الكربون.