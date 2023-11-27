رخيصة الثمن .عشبة سحرية لمكافحة أمراض القلب والسرطان وتنظيم مستوى السكر في الدم

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عدن - ياسمين التهامي -

تنتج في الوطن العربي بشكل كبير، ولا يخلو منزل في عمود الاقطار العربية منها، ولها فوائدها كثيرة، منها: تنظيم مستوى السكر في الدم ومكافحة العديد من الأمراض، منها أمراض القلب والسرطان.

إنها نبات الكزبرة، التي تستخدم مع بعض الأطعمة والبهارات ولها نكهة خاصة، وفي التالي نتعرف على بعض فوائد الكزبرة، وكيف يتناولها مرضى السكر..

الكزبرة

تعتبر الكزبرة من الأعشاب العطرية التى لها العديد من الفوائد الصحية والغذائية وتزرع في اليمن وفي حوض البحر المتوسط وشرق آسيا.

مرض السكر

يعد مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة عدم قدرة خلايا البنكرياس على إنتاج الأنسولين الذي يحتاجه الجسم بكمية كافية، أو أن البنكرياس ينتج الانسولين ولكن لسبب غير معروف لا يقدر الجسم على الاستفادة منه ويزيد مستوى السكر فى الدم فيلجأ الجسم للحصول على ما يحتاجه من المصادر الخارجية بشكل ضروري وتعويض الجسم حتى لا يؤدي ذلك إلى مضاعفات وإصابة أحد أجهزة الجسم بأي ضرر.

فوائد الكزبرة

كما هو معروف أن الكزبرة مثل البهارات تضاف إلى الطعام بفوائدها المتعددة نظرًا لأنها تحتوي على الحديد والعديد من الفيتامينات والمعادن الغذائية مثل المغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، وايضا حمض الفوليك.

فوائد الكزبرة لمرضى السكر:

تنظم من مستوى السكر فى الدم، حيث أن الكزبرة تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين فى الجسم.

تقلل من مستوى السكر العالي إلى المستوى الطبيعي وذلك لأنها تحتوي على مادة Ethanol الموجودة فى بذور الكزبرة.

تساعد فى تحسين أداء وظيفة الجهاز الهضمي وبالتالي يحافظ على السكر الموجود فى الجسم فى المستوى الطبيعى.

مكافحة الكزبرة للسرطان

تعد الكزبرة من المواد المضادة للسرطان بحسب بعض الدراسات، حيث تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة بتقليل الالتهاب وإبطاء نمو الخلايا السرطانية في المختبر.

كما يعزز وجود الكاروتينات في الكزبرة من هذه الخاصية، فهي أحد المضادات للأكسدة القوية والمفيدة في مقاومة أنواع مختلفة من أمراض السرطان.

مكافحة الكزبرة لأمراض القلب

تحتوي الكزبرة على الألياف التى تعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية الضارة وتزيد من مستوى الكولسترول الصحي إلى المستوى الطبيعي وبالتالي تحافظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.

فوائد أخرى للكبزرة

لها دور فعال فى عملية الهضم وذلك لأنها تحتوي على العديد من الألياف التي تحسن من عملية الهضم وحركة الأمعاء وكذلك تساعد الكبد على أداء وظيفته بسهولة.

تتميز الكزبرة انها خاليه من الصوديوم وبالتالي تحد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم



تحتوى على مضادات للالتهابات التي تقلل من التهابات وأورام المفاصل والعظام.



تحتوي الكزبرة على الحديد وبالتالي تساعد على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء و تحد من الاصابة بالانيميا او نقص الهيموجلوبين.

تحتوي الكزبرة على العديد من الفيتامينات التي تحسن من وظائف المخ وتحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكر

اضافتها الى الخضروات المشوية وإلى السلطة.

يتم وضع الكزبرة عند طهي اللحوم.

يتم اضافتها مع التتبيله اللي اللحوم.

تضاف الكزبرة إلى أنواع الحساء المختلفة عند تحضيرها.

من الأفضل تخزين الكزبرة المجففة لمدة سنة أو اثنين كحد اقصى، أما الكزبرة الناشفة المطحونة فيتم تخزينها لمدة 6 أشهر فقط.

وصفة تناول الكزبرة الناشفة لمرضى السكر

المكونات

مقدار من الكزبرة الحصى.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

نضع الكزبرة فى إناء على درجة حرارة متوسطة و نقلب حتى تصبح الكزبرة محمصة.

نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

نضع الكزبرة في المطحنة الكهربائية ونقوم بطحنها حتى تصبح ناعمة.

ناخذ ملعقة من الكزبرة ونضعها فى الكوب ونضيف عليها كوبا من الماء المغلي ونقلبها.

نتركها حتى تصبح دافئه ثم يتم تناولها.

كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكر في الطبخ

من الأفضل الاستفادة بجميع أجزاء الكزبرة من الأوراق وحتى الساق وكذلك الكزبرة الناشفة وذلك للحصول على أكبر فائدة منها.

من الممكن استخدامها في الشوربة والملوخية وغيرها من الاطعمة والبهارات والتوابل.

أضرار الكزبرة

بالرغم من أن الكزبرة تساعد على خفض مستوى السكر في الدم وتساهم في مكافحة أمراض السرطان والقلب وغيرها من الأمراض، إلا أن لها أضرار بسيطة ونادرة جدا، في حالة تم الإفراط في تناولها.

الإفراط في تناولها يقلل من مستوى السكر فى الدم عن المعدل الطبيعي فتسبب هبوط.