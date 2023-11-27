شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسوم التسجيل في النقل المدرسي في السعودية عبر نظام نور وطريقة التسجيل والاوراق المطلوبة والان مع التفاصيل الكاملة
يُعَدُّ التسجيل في خدمة النقل المدرسي من بين الخدمات الرئيسية التي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية. تُقدِّم هذه الخدمة فرصةً لنقل الطلاب بشكل آمن وفعّال من وإلى مدارسهم.
رسوم التسجيل في النقل المدرسي في السعودية عبر نظام نور
- تسجيل الدخول في نظام نور:
- يبدأ المتقدم بتسجيل الدخول في الموقع الرسمي لنظام نور.
- تأكيد رقم التحقق:
- سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم تحقق إلى رقم الجوال المسجل. يتم إدخال هذا الرقم لاستكمال عملية التحقق.
- الانتقال لخدمة النقل المدرسي:
- يتوجه المتقدم إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور ويختار خدمة “النقل المدرسي”.
- تقديم طلب النقل المدرسي:
- ينقر على “خدمة طلب النقل المدرسي للعام القادم المحدود” ثم يختار “طلب نقل”.
- تعبئة البيانات:
- يُطلب من المتقدم تعبئة بيانات الطالب وولي الأمر.
- قراءة الشروط والأحكام:
- يقوم المتقدم بقراءة جميع الشروط والأحكام بعناية ويوافق عليها.
- التعهد بصحة البيانات:
- يُطلب منه الموافقة على التعهد بصحة البيانات التي تم تسجيلها.
- تقديم الطلب:
- بعد إكمال البيانات، يقوم بالضغط على زر “تقديم الطلب”.
تسديد رسوم النقل المدرسي:
- تسجيل الدخول للبنك:
- يقوم المتقدم بتسجيل الدخول في موقع البنك الخاص به.
- اختيار فئة الخدمات:
- يختار “سداد فاتورة لمرة واحدة”.
- اختيار النقل التعليمي:
- يضغط على فئة الخدمات ويختار “النقل التعليمي”، ويتم تسديد رسوم النقل المدرسي بالخصم من حساب ولي الأمر.
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