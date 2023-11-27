انت الان تتابع الشرقية.. زراعة أكثر من 4 ملايين وردة موسمية و72 ألف شجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكملت أمانة المنطقة الشرقية خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري 2023م، ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، زراعة أكثر من 72640 شجرة، و4.832.000 وردة موسمية، وتجهيز وتهيئة 952 حديقة ومتنزهًا، و210 مضمارات مشي، و11 واجهة بحرية، و290 ملعبًا في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن إنشاء وتهيئة المرافق العامة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الداعمة لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن؛ مبينة أن الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والملاعب والمماشي والمشروعات البيئية والترفيهية تشكّل متنفسًا للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة لقضاء وقت ممتع، مضيفة أن مساحة المسطحات الخضراء الجديدة تبلغ 179.855 مترًا مربعًا، ومعدل نصيب الفرد يبلغ 4.78 مترًا مربعًا، مؤكدة سعيها لتحقيق أفضل الخدمات واستدامتها في زيادة المساحات الخضراء وممرات المشاة في الأحياء السكنية.

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