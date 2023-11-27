انت الان تتابع لا "مطرية معتبرة" لـ 5 أيام مقبلة.."الحصيني": الثياب الشتوية لأهل الوسطى والشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:03 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه لا توجد حالة جوية -مطرية- معتبرة، بحسب النماذج العددية للطقس مدة خمسة أيام مقبلة؛ إلا أن يشاء الله. وأشار "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى انخفاض ملموس في الحرارة قد يجبر أهل الشمالية والوسطى على لبس الثياب الشتوية. وأوضح أن منخفض أصله قطبي متوقع أن يؤثر في تركيا ببعض الثلوج مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة تمتد إلى شرق المتوسط، ولا يستبعد بعض الأمطار على أقصى شمال المملكة، يتبع ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في الحرارة. وأبان أن البداية في الشمالية من غد الثلاثاء، ثم الوسطى والشرقية من الأربعاء 15 جمادى الأولى، وباقي المناطق متوقع ان تتأثر لكن بشكل أقل مما الخليج 365، والله أعلم.

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