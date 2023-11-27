انت الان تتابع زبد وسمن ودقيق و3 أنواع للزراعة.. "الزعاق": عماد حياتنا الأمطار "فرح وبشرى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:08 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إننا سكان صحراء ومصادر المياه لدينا هي الأمطار، وبشكل مباشر السدود والأودية، وبشكل غير مباشر الآبار، والمغذي الأساسي لها هو الأمطار. وأضاف "الزعاق" أن الزراعة عندنا تعتمد على الأمطار بشكل مباشر وهذا ما نسميه في نجد "بالزراعة البعلية"، و"الزراعة العثرية" على الحجاز وتهامة، و"زراعة المدرجات" على الجنوب، وعلى الآبار. وتابع في فيديو على حسابه على "إكس": إننا نفرح ونستبشر بنزول المطر فهو عندنا حياة، وحياتنا مرتبطة بما تنبته الأرض، وحياة الأرض متوقفة على نزول المطر، فالمطر هو الذي يُنبت لنا الربيع الصيفي والربيع الشتوي، فإذا كانت السنة "ربيعية" يتوفر عندنا "الزبد والسمن والدقيق" وهي مرتكزات الأكل عندنا.

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