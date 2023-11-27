المحطة الخامسة.. وفد اللجنة الوزارية المكلّف من القمة العربية الإسلامية المشتركة يصل برشلونة

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل اليوم وفد اللجنة الوزارية المكلّف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية إلى محطته الخامسة في برشلونة الإسبانية.

ويلتقي وفد اللجنة، وزير الخارجية الإسباني في برشلونة؛ لمناقشة الأوضاع في غزة والحلول المطروحة لوقف الحرب وإحياء مفاوضات السلام وحماية المدنيين، وأهمية تثبيت الهدنة والبناء عليها، إضافة إلى مناقشة عديدٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزّز أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

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