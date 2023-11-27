رغم أن إعلان تحركاتها أمر نادر.. لهذا السبب كشفت أمريكا عن وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليج العربي؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 نوفمبر 2023, 8:20 صباحاً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الاثنين، عن وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الخليج العربي، في إطار تعزيز انتشار القوات في المنطقة، بعد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وحسب موقع "الحرة"، قالت القيادة في منشور على "إكس": "في 26 نوفمبر، أكملت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي". وأوضحت أن "المجموعة الهجومية تُواصل دعم مهام القيادة المركزية الأمريكية". وأضافت: "أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم IKECSG بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية، مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة". ولفتت إلى أن حاملة الطائرات كانت برفقة "طراد الصواريخ الموجهة CG 58) USS Philippine Sea)، ومدمرات الصواريخ الموجهة (USS Gravely (DDG 107 وUSS Stethem DDG63، والفرقاطة الفرنسية لانغدوك (D 653)". وفي 5 نوفمبر أعلنت القيادة عن وصول أيزنهاور إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي. وتنضم حاملة الطائرات أيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي أرسلتها واشنطن إلى شرق البحر المتوسط بالتزامن مع بدء اعتداءات قوات الاحتلال على غزة. وفي 6 نوفمبر، أعلنت القيادة المركزية عن وصول غواصة من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط. وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير أن من النادر أن تنشر وزارة الدفاع معلومات عن تحركات غواصاتها، وترى أن ذلك يعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران ووكلاؤها في المنطقة؛ بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجنب صراع أوسع وسط الحرب بين "إسرائيل" وحماس. Petty Officer 2nd Class Kris Lindstrom

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