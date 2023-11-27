انت الان تتابع مختصة: ألم الحلق قد يشير إلى مشكلات صحية مزمنة.. عليك استشارة الطبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضحت مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة أن آلام الحلق قد تشير إلى مشكلات صحية مزمنة.

وأضافت الدكتورة سفيتلانا مارنوفا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن آلام الحلق يمكن أن تشير إلى الارتجاع المعدي المريئي، الذي يتميز بخلل في العضلة العاصرة للمريء العلوي؛ مما يؤدي إلى قذف محتويات المعدة إلى المريء والبلعوم.

وتابعت: قد تكون هذه الحالة مصحوبة بالحرقة والغثيان والتجشؤ ومظاهر خارج المريء، التي يمكن الخلط بينها وبين أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وقال مارنوفا وفق "روسيا اليوم": "يشكو من الحرقة 40% فقط من مرضى الارتجاع المعدي المريئي؛ أي أن المريض لا يشك بأنه يعاني من مشكلات في المعدة؛ لذلك يشكو المرضى عادة من ألم في الحلق، واستمرار السعال والشعور بوجود كتلة من المخاط في البلعوم الأنفي، وتغير في الصوت وصعوبة البلع وحتى نوبات اختناق، ونادرًا من مشكلات في التنفس عبر الأنف".