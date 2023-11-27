تراند اليوم : متوفر في الأسواق ورخيص الثمن.. الكشف عن نوع خضار يخفض خطر الإصابة بالسرطان!

صحيفة الخليج 365-وكالات: كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن نوع من الخضروات يمكنه تخفيض خطر الإصابة بالسرطان.

ويشير مياسنيكوف إلى أن للبنجر "الشوندر" مثل هذا التأثير، بفضل احتوائه على مركب البيتاين "betaine- Trimethylglycine". كما أن البنجر يرفع مستوى الحديد في الجسم ويحسن عمل القلب ويساعد على التخلص من الوزن الزائد.

ويقول: "أظهرت الدراسات السريرية أن البيتاين يساعد على زيادة القوة البدنية وزيادة الكتلة العضلية وتقليل احتياطيات الدهون. كما يتم إنتاج أدوية تعتمد على البيتاين لتحسين اللياقة البدنية".

ووفقا له، يفضل تناول البنجر نيئا بإضافته إلى السلطات أو الوجبات الخفيفة، لأن المعالجة الحرارية تفقده الكثير من خصائصه المفيدة.