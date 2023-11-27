اخبار السعوديه

تراند اليوم : متوفر في الأسواق ورخيص الثمن.. الكشف عن نوع خضار يخفض خطر الإصابة بالسرطان!

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365-وكالات: كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن نوع من الخضروات يمكنه تخفيض خطر الإصابة بالسرطان.

ويشير مياسنيكوف إلى أن للبنجر "الشوندر" مثل هذا التأثير، بفضل احتوائه على مركب البيتاين "betaine- Trimethylglycine". كما أن البنجر يرفع مستوى الحديد في الجسم ويحسن عمل القلب ويساعد على التخلص من الوزن الزائد.

ويقول: "أظهرت الدراسات السريرية أن البيتاين يساعد على زيادة القوة البدنية وزيادة الكتلة العضلية وتقليل احتياطيات الدهون. كما يتم إنتاج أدوية تعتمد على البيتاين لتحسين اللياقة البدنية".

ووفقا له، يفضل تناول البنجر نيئا بإضافته إلى السلطات أو الوجبات الخفيفة، لأن المعالجة الحرارية تفقده الكثير من خصائصه المفيدة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا