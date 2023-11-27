شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 شهور.. صحي الجوف ينفذ 1040 زيارة لمرضى المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ قسم الرعاية المنزلية في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف 1040 زيارة ميدانية، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

فيما قدم 344 استشارة هاتفية، واستفاد من خدمة البريد الدوائي 540 شخصًا، فيما بلغ عدد سحب عينات الدم 113.

متابعة الحالات الجسدية

وأوضح تجمع الجوف الصحي، أن الزيارات شملت متابعة الحالات الجسدية وتقييم ودعم الحالات النفسية والاجتماعية للمريض، وكذلك دعم المرضى المعتمدين كليًا وجزئيًا على الغذاء الأنبوبي.

بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ومتابعة الأطفال المصابين بإصابات عضلية أو عقلية.