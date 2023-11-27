السعودية | مكة المكرّمة وينبع والخرج.. 3 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة وينبع والخرج أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة وطريف 8 درجات فقط.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الرياض وجدة وجازان والدهناء 33 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والتنهات ووادي الدواسر والقنفذة والأحساء 32 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة وطريف في أدنى القائمة بـ 8 درجات، تليهما أبها 10 درجات، والقريات 11 مئوية، وتبوك وعرعر وسكاكا 12 درجة.