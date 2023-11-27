3 مستجدات لدعم العملية التعليمية بمدرستي

انتظم، الأحد، طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، واصطف الطلاب والطالبات في الطابور الصباحي، وتناولت إدارات المدارس في كلماتهم بالإذاعة المدرسية، وتوعية الطلاب أهمية الانضباط والحضور، والتأكيد على تطبيق قواعد الحضور والغياب منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة.

وأتاحت منصة مدرستي الإلكترونية 3 مستجدات لدعم العملية التعليمية، شملت رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في منصة مدرستي، وذلك في خطوة تهدف لاستثمار الوقت والجهد، ويمكن للمعلم تعديل حالة حضور الطلبة عند الحاجة، فضلا عن تزويد غرفة المصادر بمحتوى إثرائي جديد في حساب الطالب بمحتوى رقمي يدعم العملية التعليمية ويعزز مصادر المعرفة المتنوعة في المنصة، ويمكن للمعلم الاطلاع على محتوياتها، بالإضافة إلى نماذج من خطط الدروس الخاصة بالمقررات المسندة له، كما تمت إضافة جدول الاختبارات، الذي يمكن مديري المدارس من إنشاء الجداول في المنصة وإرسالها للطلاب والمعلمين.

الحوارات الطلابية

تنوعت أنشطة وفعاليات استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول، بين الألعاب الترفيهية، والألعاب الحركية والرياضية، والمسابقات الثقافية، والهدايا والجوائز، والفواكه والعصائر والفطائر، وتفعيل برامج الإذاعة الصباحية بمجموعة من المشاركات الطلابية المتنوعة ما بين التهاني، والقصائد الشعرية، والحوارات الطلابية.

بدوره، قال مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى: يعود أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة للفصل الدراسي الثاني، بعدما أنهوا الفصل الأول الذي كان حافلاً بالعطاء والجد والمثابرة والنتائج المثمرة، وبعد تمتعهم بالإجازة، وأنتم تستأنفون دراستكم للفصل الثاني، دعا الطلاب والطالبات إلى المضي قدماً في بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق التميز والتفوق الدراسي، فالدولة تنفق الميزانيات الضخمة لتوفير بيئة تعليمية مثالية ومحفزة لكم ليجني دوت الخليج ثمار ذلك البذل وذلك العطاء، كما أن وزارة التعليم حريصة على الأخذ بيدكم إلى حيث سلّم المجد فأنتم لبنة المستقبل التي يعول عليها دوت الخليج لمواصلة بناء الصرح الذي شيده الآباء والأجداد.

مستويات متميزة

وجه العيسى رسالة للمعلمين والمعلمات، بقوله: «أثمن وأقدر كثيراً رسالة العلم التي تؤدونها، وحجم العمل الذي تقومون به لخدمة فلذات أكبادنا، فجميع من في هذا دوت الخليج العظيم يقدر قيمة الرسالة التي تحملونها والعمل الذي تؤدونه على أكمل وجه وأفضل صورة، فلكم من الجميع أسمى آيات الشكر والثناء»، وأثنى على الاهتمام والمتابعة التي يوليها أولياء أمور الطلاب والطالبات بأبنائهم الأمر الذي ساهم في تحقيق أبنائهم لمستويات متميزة وحضوراً.

شراكة مجتمعية

إلى ذلك، استنفرت جهتان ممثلتان في إدارة تعليم صبيا، ومرور جازان، في رسم خارطة مستقبل طلاب وطالبات تعليم صبيا، وتنفيذ 5 خطط لاستقبال عودة الطلاب والطالبات، في وقت انتظم أمس 148 ألف طالب وطالبة في 1250 مدرسة، وسط تفاؤل ورغبة في تحقيق التفوق والإنجاز، واكتمال تسليم المقررات، والصيانة والتشغيل، والبيئة المدرسية.

وأسهمت الشراكة المجتمعية بين تعليم صبيا ومرور جازان في تنفيذ 5 خطط ممثلة في: تغطية 750 مبنىً مدرسيا، والتواجد أمام المدارس في 9 محافظات تابعة لصبيا، وتنظيم الحركة المرورية، وتهنئة الطلاب بالعودة وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وتثقيف وتوعية الطلاب والطالبات، والحد من السرعة أمام مدارس التعليم.

مسؤولية وطنية

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور عثمان مسملي لـ«لوطن»، أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها، واستشعار حجم الأمانة، مقدرا الجهود المبذولة، وما لمسه من خلال الجولات الميدانية من مسؤولية عالية من القيادات التعليمية، منوها بما يحظى به التعليم من دعم سخي من القيادة الحكيمة، مثمنا دعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي.